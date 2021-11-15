Пытаясь сохранить сбережения, новоуренгойка перевела аферистам более 90 тысяч рублей Фото: Вера Зенина

В полицию Нового Уренгоя обратилась местная жительница 1980 года рождения, ставшая жертвой мошенников. По сообщению пресс-службы регионального УМВД, женщине позвонил некий человек, представившийся сотрудником службы безопасности банка.

- Под предлогом отмены операции по оформлению кредита, он убедил потерпевшую перечислить на неизвестный счет более 90 тысяч рублей, - добавили в ведомстве.

Сейчас правоохранители разыскивают преступников, обманувших северянку. Также возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Аферистам грозит до пяти лет лишения свободы.