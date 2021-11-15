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Происшествия15 ноября 2021 10:29

Пытаясь сохранить сбережения, новоуренгойка перевела аферистам более 90 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело
Марина Прохорова
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Пытаясь сохранить сбережения, новоуренгойка перевела аферистам более 90 тысяч рублей

Пытаясь сохранить сбережения, новоуренгойка перевела аферистам более 90 тысяч рублей

Фото: Вера Зенина

В полицию Нового Уренгоя обратилась местная жительница 1980 года рождения, ставшая жертвой мошенников. По сообщению пресс-службы регионального УМВД, женщине позвонил некий человек, представившийся сотрудником службы безопасности банка.

- Под предлогом отмены операции по оформлению кредита, он убедил потерпевшую перечислить на неизвестный счет более 90 тысяч рублей, - добавили в ведомстве.

Сейчас правоохранители разыскивают преступников, обманувших северянку. Также возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Аферистам грозит до пяти лет лишения свободы.