Коронавирус на Ямале, последние новости на 15 ноября 2021 года: скончались четыре человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По сообщению регионального Роспотребнадзора, на сегодняшний день количество умерших от COVID-19 увеличилось на четыре человек. Всего с начала пандемии скончались 809 северян.

Также напоминаем, что в регионе зарегистрировано 145 новых случаев заболевания. На данный момент 866 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 114 из них - в тяжелом состоянии, 23 - находятся на ИВЛ.

За последние сутки в России выявлено 38 420 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 2 664 (6,9%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 9 109 094 случая в 85 регионах. Излечились от коронавируса 27 972 человека, с начала пандемии - 7 812 557. Также за сутки зафиксировано 1 211 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончался 256 597 человек.