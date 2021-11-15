Участники банды, занимавшиеся сбытом наркотиков в Новом Уренгое, получили до 15 лет тюрьмы Фото: Ольга Крыльцова

В Новом Уренгое осудили группу лиц, причастную к незаконному сбыту наркотиков. Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, преступники промышляли с октября 2017 года по сентябрь 2019 года.

- В ее состав входило шесть жителей различных регионов России и стран ближнего зарубежья от 21 до 31 года. Сбыт наркотиков они осуществляли через тайников, при этом в работе использовались интернет-программы, мессенджеры и электронные платежи систем. Роли в группе были четко распределены: в задачи одних лиц входила расфасовка наркотиков на разовые дозы, другие делали «закладки» для покупателей в различных местах города, - добавили в ведомстве.

Всего сотрудникам наркоконтроля удалось изъять более 650 граммов синтетических веществ.

Что касается членов банды, то они отправятся в колонию строгого режима от срок от 7,5 месяцев до 15 лет.