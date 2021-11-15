Коронавирус на Ямале, последние новости на 15 ноября 2021 года: заразились 145 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Ольга Крыльцова

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 145 человек. С начала периода количество заболевших достигло 56 373.

Из общего числа болеющих 866 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 114 из них - в тяжелом состоянии, 23 - находятся на ИВЛ, 4 - скончались. В итоге общее число погибших составляет 809 человек.

Также за сутки выявлено 5 новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 8 090. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 140 заражений COVID-19, за весь период - 48 283.

Выздоровели за последние сутки 45 человек, с начала пандемии - 51 547.

За последние сутки в России выявлено 38 420 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 2 664 (6,9%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 9 109 094 случая в 85 регионах. Излечились от коронавируса 27 972 человека, с начала пандемии - 7 812 557. Также за сутки зафиксировано 1 211 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончался 256 597 человек.