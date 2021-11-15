На Ямале все города и районы получили паспорта готовности к зиме

Фото: Правительство ЯНАО

На Ямале все муниципалитеты получили паспорта готовности к зиме. Информацию об этом сообщили в региональном департаменте тарифной политики, энергетики и ЖКХ.

Так, за межотопительный сезон был выполнен весь объем необходимых работ на объектах энергетики, в том числе осуществлена замена 92 километров инженерных сетей. А в отдаленные и труднодоступные населенные пункты доставлены топливно-энергетические ресурсы для предприятий ЖКХ, включая более 67 тысяч тонн жидкого топлива и более 18 тысяч тонн угля.

Резервным электроснабжением на Ямале обеспечены все необходимые объекты. При этом для оперативного устранения технологических нарушений подготовлено 115 бригад (453 человека и 122 единицы техники) и сформированы запасы материально-технических ресурсов.