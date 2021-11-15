Жители Надыма выбирают название для будущего сквер возле районной администрации

Фото: администрация Надымского района

Жители Надыма могут выбрать название для будущего сквера, который появится у районной администрации. Предполагается, что здесь будут расположены фотографии почетных граждан муниципалитета, а также информация о самих поселениях.

Всего предлагается пять вариантов: «Сквер Надымского района», «Сквер Единства Надымского района», «Сквер Полярная звезда», «Сквер Юбилейный» (в честь 50-летнего юбилея города) и «Сквер Трудовой Славы».

Голосование проходит на официальной странице администрации района в соцсети «ВКонтакте». Сделать свой выбор можно с 15 по 28 ноября включительно.