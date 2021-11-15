В Салехарде реабилитационный центр «Доверие» переедет в новое здание летом 2022 года

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде продолжается строительство нового здания для социально-реабилитационного центра «Доверие». По словам главы города Алексея Титовского, завершение работ планируется летом 2022 года.

- Летом следующего года по инициативе главы региона Дмитрия Артюхова планируется переезд центра «Доверие» в новое здание площадью почти 12 тысяч кв.м. Благодаря этому социальные услуги смогут получать разные категории горожан, - отметил градоначальник.

Трехэтажное здание вместит в себя кабинеты психолога, логомассажа, дефектолога, эрготерапии и музыкотерапии. Гостиную для встреч с родственниками, отделение дневного пребывания, помещения для физкультуры, виртуальной реабилитации и медицинской службы. Кроме того, предусмотрены групповые игровые комнаты, столовая, бассейн, тренажерные залы и актовый зал.