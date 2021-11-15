В Новом Уренгое руководитель организации спрятал от налоговой более 6 миллионов рублей Фото: Ольга Крыльцова

В Новом Уренгое генеральный директор ООО «СеверСтройАвто» признан виновным в уклонении от уплаты налогов. Об этом рассказали в пресс-службе регионального следственного комитета.

- Установлено, что в период с сентября 2019 года по май 2020 года обвиняемый, достоверно зная о имеющейся у организации задолженности в бюджетную систему Российской Федерации, скрыл свыше 6,7 миллиона рублей, которые должны были пойти на уплату долга, - добавили в ведомстве.

В итоге суд назначил мужчине наказания в виде штрафа в размере 230 тысяч рублей.