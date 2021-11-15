В Тарко-Сале осудили вахтовика, который до смерти забил коллегу во время застолья Фото: Вера Зенина

В Тарко-Сале осудили 44-летнего вахтовика, который до смерти избил своего коллегу. По данным пресс-службы региональной прокуратура, происшествие случилось в марте текущего года в общежитии по ул. Геофизиков.

- Установлено, что злоумышленник распивал спиртное со своим коллегой. Вскоре между мужчинами произошла ссора, переросшая в потасовку. Разгоряченный алкоголем, вахтовик нанес своему знакомому множественные удары в область головы и лица. Потерпевший скончался от полученных травм, - добавили в ведомстве.

Несмотря на улики, мужчина отказался признавать вину и просил присяжных оправдать его в виду наличия самообороны. Однако коллегия посчитала данное заявление неправдой и вынесла обвинительный приговор.

На основании этого судья приговорил вахтовика к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также он взыскал с мужчины в пользу потерпевшей стороны 3 миллиона рублей и затраты на погребение в сумме 125 тысяч рублей.