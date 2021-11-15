Жители Муравлено смогут играть в боулинг

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

В Муравленко продолжается строительство культурно-оздоровительного центра «Сибирь». По словам главы города Елены Молдован, здание готово уже на 60 процентов.

Сейчас там оборудована зона для игры в боулинг: установлены четыре дорожки и шаровозвратники. А стены обшиты декоративными панелями с подсветкой.

В будущем концертном зале рабочие сооружают каркас сцены с вращающимися элементами. А в спортивном зале уже покрасили стены, устанавливают декор-панели и тестируют большой экран.

В коридорах монтируют сотни метров электрокабеля, вентиляции и оптики. Здесь трудятся маляры, сантехники и электрики.

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