Фото: личная страница Андрея Воронова в соцсети

В Новом Уренгое впервые откроется резиденция Деда Мороза. По словам главы города Андрея Воронова, она расположится на городской площади. Уже в скором времени все желающие смогут заглянуть в гости к доброму волшебнику и загадать желание.

Кстати, там же развернется рождественская ярмарка. Для этого «Ачимгаз» и «Ачим Девелопмент» приобрели десять ярмарочных домиков. В них разместятся предприниматели с праздничным ассортиментом и угощениями.

Кроме того, уже началось строительство ледового городка. Его тематику - сказки «Корнея Чуковского» - выбрали сами горожане.

- Появятся ледяные скульптуры в Коротчаево и Лимбяяхе. К прошлогодним световым конструкциям и арт-объектам добавим новые. Также купили восемь фабричных горок (по одной для отдаленных районов), их уже устанавливают. Конструкции сборные, удобные в обслуживании, а главное - безопасные, - добавил Андрей Воронов.

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