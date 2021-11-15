Команда из Нового Уренгоя одержала победу в «Битве интеллектов - 2021»

Фото: личная страница Алексея Романова в соцсети

Команда «Виртус» - интеллектуалы из Нового Уренгоя - стали победителями в «Битве интеллектов - 2021» молодежной лиги. Они обошли 19 команд из семи муниципалитетов. Об этом сообщил глава Ноябрьска Алексей Романов, в чьем городе и проходили состязания.

Ребята с достоинством выстояли все три раунда, ответив на тридцать вопросов от Алеся Мухина (известного капитана команды элитарного клуба «Что? Где? Когда?»), часть из которых была посвящена Ямалу.

- Игры в формате «Что? Где? Когда?» - это не только тренировка для ума, но и возможность продемонстрировать свою смекалку и скорость мышления, - отметил градоначальник.

Кстати, второе и третье места заняли ноябряне - команды «Страна ОЗ» и «Отличная версия» соответственно.