В Лабытнанги регулярно обрабатываю общественный транспорт

Фото: личная страница Марины Трековой в соцсети

В Лабытнанги продолжают бороться с коронавирусом. Для этого регулярно проводят дезинфекция общественных мест и салонов автобусов. Об этом сообщила глава города Марина Трескова.

Кстати, для автотранспорта приобретено специальное оборудование, которое позволяет выполнить обработку быстро и качественно.

- Земляки, вакцинация формирует коллективный иммунитет, который вернет нас к привычной жизни. Прививочные пункты работают ежедневно, - обратилась к жителям градоначальница.

Напоминаем, что сейчас в регионе действуют 79 прививочных пунктов. Они расположены в каждом городе и районе, включая отдаленные поселения.