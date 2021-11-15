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Здоровье15 ноября 2021 2:38

В Лабытнанги регулярно обрабатываю общественный транспорт

Это необходимо для того, чтобы улучшить эпидобстановку
Марина Прохорова
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Фото: личная страница Марины Трековой в соцсети

Фото: личная страница Марины Трековой в соцсети

В Лабытнанги продолжают бороться с коронавирусом. Для этого регулярно проводят дезинфекция общественных мест и салонов автобусов. Об этом сообщила глава города Марина Трескова.

Кстати, для автотранспорта приобретено специальное оборудование, которое позволяет выполнить обработку быстро и качественно.

- Земляки, вакцинация формирует коллективный иммунитет, который вернет нас к привычной жизни. Прививочные пункты работают ежедневно, - обратилась к жителям градоначальница.

Напоминаем, что сейчас в регионе действуют 79 прививочных пунктов. Они расположены в каждом городе и районе, включая отдаленные поселения.