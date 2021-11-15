Погода на Ямале на 15 ноября: местами небольшой снег

Погода на Ямале на 15 ноября. Фото: Вера Зенина

В понедельник, 15 ноября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде облачно, утром и вечером - снег. Днем -15, ночью -16. Ветер 3-4 м/с.

Надым: переменная облачность. Днем -16, ночью -13. Ветер 4-8 м/с.

Ноябрьск: пасмурно, вечером - снег. Днем -17, ночью -15. Ветер 5-6 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно, утром и вечером - снег. Днем -17, ночью -16. Ветер 4-9 м/с.

Губкинский: пасмурно, вечером - снег. Днем -15, ночью -16. Ветер 6-7 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно, утром и вечером - снег. Днем -15, ночью -18. Ветер 5-7 м/с.

Лабытнанги: пасмурно, утром и вечером - снег. Днем -13, ночью -15. Ветер 4-6 м/с.

Муравленко: пасмурно, вечером - снег. Днем -17, ночью -15. Ветер 6-8 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по регионам можно ниже.