Погода на Ямале на 15 ноября: местами небольшой снег

Погода на Ямале на 15 ноября.
Фото: Вера Зенина
В понедельник, 15 ноября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде облачно, утром и вечером - снег. Днем -15, ночью -16. Ветер 3-4 м/с.
Надым: переменная облачность. Днем -16, ночью -13. Ветер 4-8 м/с.
Ноябрьск: пасмурно, вечером - снег. Днем -17, ночью -15. Ветер 5-6 м/с.
Новый Уренгой: пасмурно, утром и вечером - снег. Днем -17, ночью -16. Ветер 4-9 м/с.
Губкинский: пасмурно, вечером - снег. Днем -15, ночью -16. Ветер 6-7 м/с.
Тарко-Сале: пасмурно, утром и вечером - снег. Днем -15, ночью -18. Ветер 5-7 м/с.
Лабытнанги: пасмурно, утром и вечером - снег. Днем -13, ночью -15. Ветер 4-6 м/с.
Муравленко: пасмурно, вечером - снег. Днем -17, ночью -15. Ветер 6-8 м/с.
Посмотреть прогноз погоды по регионам можно ниже.
Фото: МЧС России по ЯНАО. Прогноз погоды.