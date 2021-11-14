Ямальцы Роман Весловский и Сослан Багаев признаны лучшими пожарными в УрФО

Ямальские пожарные Роман Весловский (ФПС МЧС России) и Сослан Багаев (Противопожарная служба субъектов) стали победителями конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!» УрФО в номинации «Лучший пожарный». Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по ЯНАО, Весловский набрал 142 балла, Багаев – на один балл меньше.

Пожарный Роман Весловский из Муравленко активно участвует в общественной и спортивной жизни части. Он входит в состав сборной команды ГУ МЧС по ЯНАО по пожарно-спасательному спорту, не единожды занимал призовые места на окружных и межрегиональных соревнованиях.. В 2012 году награждён Медалью «За развитие пожарно-прикладного спорта ЯНАО». В 2015 году награждён Медалью «Маршал Василий Чуйков».

Пожарный пожарной части по охране поселка Пурпе Сослан Багаев работает в пожарной охране с 13 мая 2016 года. За это время он получил массу благодарностей от главы поселка Пурпе, ГУ МЧС России по ЯНАО и Благодарность губернатора ЯНАО.