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Здоровье14 ноября 2021 13:30

Коронавирус на Ямале на 14 ноября 2021: за сутки заразу подхватили ещё 146 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 14 ноября 2021
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Коронавирус на Ямале на 14 ноября 2021: за сутки заразу подхватили ещё 146 человек

Коронавирус на Ямале на 14 ноября 2021: за сутки заразу подхватили ещё 146 человек

Фото: Татьяна Коркина

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 14 ноября 2021 года увеличилось на 146 человек, причем 126 человек подхватили ковид в муниципалитетах, ещё 20 – на месторождениях и производственных объектах. Таким образом, общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии на Ямале составило 56 228 человек.

С ковидом и внебольничными пневмониями госпитализированы 846 человек, 120 из которых находятся в тяжелом состоянии, 24 – на искусственной вентиляции легких.

Коронавирус на Ямале на 14 ноября 2021

Коронавирус на Ямале на 14 ноября 2021

Всего с начала пандемии выздоровела 51 502 человека, умерло 805 человек (трое скончались за прошедшие сутки).