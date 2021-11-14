Погода на Ямале 14 ноября 2021: ночью - небольшой снег, а вот днем без осадков Фото: Татьяна Коркина

На Ямале сегодня, 14 ноября 2021, ожидается переменная облачность, ночью пройдет небольшой снег, по западу без осадков. Днем местами пройдет небольшой снег, ночью в отдельных районах метель. Ветер северо-западный с переходом на западный 7-12 м/с, ночью местами порывы до 14 м/с.

Погода на Ямале 14 ноября 2021 в инфографике МЧС. Фото: ГУ МЧС по ЯНАО

Температура воздуха ночью -17…-22 C, при натекании облачности до -12 C, днем -12…-17 C.