В Новом Уренгое построят 50-метровый бассейн в 2025 году. Фото - Андрей Воронов в ВК.

В Новом Уренгое построят 50-метровый бассейн в 2025 году. Об этом сообщил мэр Андрей Воронов.

По его славам, сейчас в городе не хватает помещений и бассейнов. Те, что есть, находятся в обычных школах, давно построены и уже не соответствуют нормам тренировок.

– Достраиваем бассейн в Коротчаево. Он начнёт работу в следующем году. Решим вопрос с бассейном «Юность». Сменили подрядчика, установили новые сроки. Главное событие – появление 50-метрового бассейна в мкр. Олимпийский. Губернатор поручил его строительство к юбилею города в 2025 году. В мкр. Семейный будем строить ещё один тренировочный бассейн. Он будет быстровозводимый, ищем оптимальное строительное решение, – рассказал градоначальник.

Также он поручил обеспечить выезд ребят на спортивные сборы: «Это всегда толчок к развитию в своём виде спорта, даёт результат». Все выездные команды (не только по плаванию) обеспечат единой брендированной экипировкой.