В Салехарде проходит муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников. Фото - Администрация Салехарда.

В Салехарде проходит муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по 22 общеобразовательным предметам. По десяти – будет организован в онлайн-формате с использованием технологической платформы «Цифровое образование», 1 предмет – на онлайн-платформе Яндекс.Контест. Остальные – в очном формате на базе общеобразовательных организаций, где проходят обучение учащиеся.

– На муниципальном этапе олимпиады по каждому предмету примут индивидуальное участие более 1 400 обучающиеся 7-11 классов: это участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие необходимое количество баллов, и победители и призёры муниципального этапа олимпиады предыдущего учебного года, – сообщили в администрации города.

Очный формат олимпиады будет проведён по разработанным региональными предметно-методическими комиссиями олимпиадным заданиям. Традиционно пройдут и городские интеллектуальные соревнования среди учащихся 1-4 классов по окружающему миру, русскому языку и математике.