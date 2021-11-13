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Общество13 ноября 2021 10:28

В Тарко-Сале воссоздадут атмосферу 50-х годов 20 века

Сергей Швецов
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В Тарко-Сале воссоздадут атмосферу 50-х годов 20 века. Фото - Администрация Пуровского района.

В Тарко-Сале воссоздадут атмосферу 50-х годов 20 века. Фото - Администрация Пуровского района.

В Тарко-Сале воссоздадут атмосферу 50-х годов 20 века. В городе готовят к реализации проект по созданию «Дома с историей».

На улице Республики есть дом 1955 года постройки. В нем жил ямальский поэт и писатель Юрий Леонтьев – автор четырех сборников лирических стихов, легенд, драм и песен о Крайнем Севере и ветеран Великой Отечественной войны Иван Морозов. В нем-то как раз и планируют воссоздать атмосферу жизни таркосалинцев в 50-х годах.

– Внутри здания предусматривают выставочное пространство с тематическим убранством, на территории двора планируют построить амбар, сарай, колодец и веранду с гончарной мастерской, – рассказали в администрации Пуровского района.

Напомним, что в следующем году район отметит 90-летний юбилей со дня своего основания.