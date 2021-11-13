На Харасавэйском месторождении уберут накопившийся за годы мусор. Фото - "Мой Ямальский район" в ВК.

В 2022 году на Харасавэйском месторождении и в селе Мыс Каменный состоятся экологические экспедиции по очистке территории от накопившегося за разные годы техногенного мусора и металлолома. Об этом Дмитрий Артюхов заявил на совещании по реализации проекта «Чистая Арктика», которое прошло вчера под руководством министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова.

Губернатор также рассказал, что за 9 лет существования организации «Зелёная Арктика» в округе проведено 14 крупных экспедиций, в которых приняли участие 270 добровольцев из России и 11 стран мира. Волонтёры собрали тысячи тонн металлолома в самых отдаленных уголках — на островах Вилькицкого и Белый, на Харасавэе и в труднодоступных посёлках.