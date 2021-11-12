На Ямале старые электросчетчики заменят на «умные» приборы

Фото: АО «Ямалкоммунэнерго»

На Ямале старые счетчики учета электроэнергии заменят на «умные» приборы. Их главные преимущество в том, что больше не нужно ежемесячно направлять показания, поскольку это действие происходит само. Как рассказали в АО «Ямалкоммунэнерго», всего планируется установить более 10 тысяч электросчетчиков.

-В первую очередь установка (замена) «умных» приборов проводится тем потребителям, у которых электросчетчики отсутствуют, вышли из строя или с истекшим сроком поверки. Все устанавливаемые приборы объединят в автоматизированную систему учета энергоресурсов - АСУЭ, которая позволит обеспечить дистанционный сбор, обработку и хранение показаний. А выставление счетов за потребляемую электроэнергию будет осуществляться на основании показаний «умных» счетчиков», - пояснил заместитель генерального директора по сбыту АО «Ямалкоммунэнерго» Сергей Шапочка.

Платить деньги за приобретение, установку либо замену приборов учета потребителям не нужно.