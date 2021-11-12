Рецидивист из Ноябрьска обокрал комиссионный магазин Фото: Ольга Крыльцова

В Ноябрьске задержали подозреваемого, укравшего из комиссионного магазина более 113 тысяч рублей. По сообщению пресс-службы регионального УМВД, о происшествии заявил владелец торговой точки 9 ноября.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий удалось установить личность подозреваемого. Им оказался неоднократно судимый житель 1982 года рождения. Подозреваемый полностью признал свою вину и раскаялся. Похищенное имущество изъято, - уточнили в ведомстве.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде и обвиняется по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».