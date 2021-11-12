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На Ямале учредят гранты для ученых, которые исследуют вечную мерзлоту. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Артюхов на пленарном заседании международной научно-практической конференции по мерзлотоведению и геотехнической безопасности, прошедшем в Салехарде.

Главной темой дискуссии стало влияние процесса деградации вечной мерзлоты на арктические города и предприятия.

- Ямал учредит гранты для поддержки научных сотрудников, которые занимаются написанием кандидатских и докторских диссертаций на тему мерзлоты в любом институте. Также рассмотрим вопрос об организации поездок для ученых, чтобы это были не кабинетные, а практические работы. Со следующего года готовы запустить такие гранты и необходимые механизмы поддержки, - сообщил губернатор.

В ходе пленарного заседания от представителей научного сообщества прозвучало предложение создать на базе одного из институтов страны отдельную кафедру, которая займется изучением процессов строительства в условиях вечной мерзлоты. Дмитрий Артюхов сообщил, что округ готов поддержать ее создание.