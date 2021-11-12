В Пуровском районе столкнулись четыре большегруза и легковушка

Фото: МЧС России по ЯНАО

В Пуровском районе произошла авария с участием пяти машин. По сообщению пресс-службы МЧС России по ЯНАО, происшествие случилось 12 ноября в 9:27 утра.

- На 600 километре автодороги Сургут-Салехард произошло столкновение пяти автомобилей: «MAN», «Scania», «INFINITI» и двух «КАМАЗов». К месту происшествия были направлены четыре человека личного состава и одна единица спецтехники, - добавили в ведомстве.

По предварительным данным, «КАМАЗ» с полуприцепом не вписался в поворот, отчего трал буквально сложился пополам, а саму машину занесло. Также известно, что одна из фур перевернулась на бок, грузовоз с цистерной развернуло в кювете, а легковую машину вынесло с дороги.