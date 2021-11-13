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Общество13 ноября 2021 6:02

Погода на 13 ноября 2021 года на Ямале: местами умеренный снег

Облачно с прояснениями
Сергей Швецов
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На Ямале местами умеренный снег.

На Ямале местами умеренный снег.

Фото: Вадим Бегун

По ХМАО: Облачно с прояснениями. Небольшой, ночью местами умеренный снег. Ночью в отдельных районах изморозь. Ветер юго-восточный, северо-западный 4-9 м/с, ночью местами порывы до 14 м/с. Температура ночью -13,-18 °С, днем -5,-10 °С, местами до -15 °С.

13 ноября почитается память апостолов от 70-ти Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия и Аристовула. В старину в этот день отмечали Юровую, праздник рыбаков. В народе говорили: "Хороший рыбак должен по клеву знать, что рыбу сазаном звать". Наши предки в этот день прислушивались к снегирю: если он свистит – скоро зима будет.