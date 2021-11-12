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Общество12 ноября 2021 13:49

В Губкинском начали строить ледовые горки

Материал для них взяли на местном озере
Марина Прохорова
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Фото: администрация Губкинского

Фото: администрация Губкинского

В Губкинском начали строить ледовые горки. Материал для них взяли на местном озере, которое уже успело застыть. Об этом рассказали в городской администрации.

Также известно, что в этом году в городе обустроят три праздничных площадки: возле «Олимпа», в 1-м и 14-м микрорайонах. Жителей порадуют ледовые городки, светящиеся фигуры и, конечно же, елки. Кроме того, приобретены интересные новинки.

Напоминаем, что сейчас на портале «Живем на Севере» идет голосование о том, что нужно добавить на праздничных площадках: высокие горки, павильон с горячим чаем/кофе, светящиеся фигуры, гирлянды, иллюминацию.