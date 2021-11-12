Жителя Нового Уренгоя обманули в Интернете при покупке стройматериалов Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Нового Уренгоя обратился местный житель, ставший жертвой мошенника. По сообщению пресс-службы регионального УМВД, мужчину обманули при покупке товара в Интернете.

- Заявитель нашел на сайте бесплатных объявлений информацию о продаже деревянного блок-хауса, который решил приобрести. Связавшись с продавцом, мужчина договорился о доставке и внес предоплату в размере 32 тысяч 500 рублей. После этого лжепродавец перестал выходить на связь, а товар так и не был доставлен, - добавили в ведомстве.

Сейчас по факту случившегося возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Преступнику грозит до пяти лет лишения свободы.