Коронавирус на Ямале, последние новости на 12 ноября 2021 года: скончались четыре человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По сообщению регионального Роспотребнадзора, на сегодняшний день количество умерших от COVID-19 увеличилось на четыре человек. Всего с начала пандемии скончались 798 северян.

Также напоминаем, что в регионе зарегистрировано 147 новых случаев заболевания. На данный момент 855 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 140 из них - в тяжелом состоянии, 25 - находятся на ИВЛ.

За последние сутки в России выявлено 40 123 человека с COVID-19 в 85 регионах, из них 3 466 (8,6%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 8 992 595 случаев в 85 регионах. Излечились от коронавируса 33 645 человек, с начала пандемии - 7 720 962. Также за сутки зафиксировано 1 235 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончался 252 926 человек.