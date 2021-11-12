В Москве пройдет ежегодная премия для политконсультантов

Российская ассоциация политических консультантов (РАПК) объявила о начале приема заявок для участия в VII Национальной премии Российской ассоциации политических консультантов «ВЫБОР».

Победителей выберет авторитетное жюри, в состав которого входят президент Российской Ассоциации по связям с общественностью (РАСО) Евгений Минченко, член правления РАПК и политтехнолог Григорий Казанков, руководитель агентства «Максимов - консалтинг» и политтехнолог Андрей Максимов, первый заместитель руководителя АНО «Диалог регионы» Кирилл Истомин и другие признанные профессионалы.

Торжественная церемония награждения пройдет 22 декабря в Центре международной торговли Москвы.

Для лауреатов Премии и гостей торжественного вечера представят презентации проектов номинантов, а также организуют мастер-классы признанных специалистов в области электоральных и политических процессов, политических консультантов и ведущих политтехнологов страны.

«Выбор» - это главная российская профессиональная премия в сфере политического консалтинга и избирательных технологий. Премия призвана выявлять и поощрять специалистов в области проведения избирательных кампаний в Российской Федерации, ведущих свою деятельность на высоком профессиональном и этическом уровне. Премия будет вручаться в 13 номинациях. В этом году содержание и критерии по ряду номинаций обновлены.

Кстати, 21 и 22 декабря состоятся сразу два главных мероприятия Ассоциации - VII Конгресс Российской ассоциации политических консультантов и VII Национальная премия Российской ассоциации политических консультантов «ВЫБОР». Регистрация на Конгресс откроется чуть позже на сайте Российской ассоциации политических консультантов.