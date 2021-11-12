Коронавирус на Ямале, последние новости на 12 ноября 2021 года: заразились 147 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 147 человек. С начала периода количество заболевших достигло 55 933.

Из общего числа болеющих 855 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 140 из них - в тяжелом состоянии, 25 - находятся на ИВЛ, 4 - скончались. В итоге общее число погибших составляет 798 человек.

Также за сутки выявлено 24 новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 8 054. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 123 заражения COVID-19, за весь период - 47 879.

Выздоровели за последние сутки 67 человек, с начала пандемии - 51 390.

За последние сутки в России выявлено 40 123 человека с COVID-19 в 85 регионах, из них 3 466 (8,6%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 8 992 595 случаев в 85 регионах. Излечились от коронавируса 33 645 человек, с начала пандемии - 7 720 962. Также за сутки зафиксировано 1 235 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончался 252 926 человек.