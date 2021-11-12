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Здоровье12 ноября 2021 11:48

В Надымском районе работают восемь прививочных бригад

Они выезжают на предприятия, чтобы провакцинировать коллективы
Марина Прохорова
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Фото: личная страница Дмитрия Жаромских в соцсети

Фото: личная страница Дмитрия Жаромских в соцсети

В Надымском районе прошло заседание оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса. По словам главы муниципалитета Дмитрия Жаромских, самый верный способ сдержать болезнь - вакцинация.

- Было сформировано восемь прививочных бригад, также функционируют прививочные пункты. С 1 ноября возобновил свою работу мобильный пункт вакцинации Ямальского центра общественного здоровья. Автобус располагается у здания Центральной районной больницы и принимает пациентов ежедневно, кроме воскресенья, - рассказал Жаромских.

Также он отметил, что крайне важно соблюдать и другие меры защиты: масочный режим, социальную дистанцию и правила гигиены.