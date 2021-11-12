Фото: Правительство ЯНАО

У жителей Ямала осталось три дня, чтобы принять участие в переписи населения. Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, за оставшееся время северяне могут пройти процедуру с помощью портала «Госуслуги», в МФЦ и стационарных переписных центрах. Также продолжится обход жилых домов переписчиками.

Главная цель переписи - собрать наиболее полную и актуальную информацию о населении, определить его структуру, этнические группы и выяснить численность малых народов. Данные напрямую поступают в Росстат. Государство учтет эти сведения при разработке социальных программ и планировании бюджета. Речь идет о строительстве социальной инфраструктуры, создании новых рабочих мест, а также объектов комфортной городской среды.

Подробную информацию об участии в переписи можно узнать на сайте или по телефону горячей линии: 8(800)707-20-20.