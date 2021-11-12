Жительница Ноябрьска, нарушившая закон ради сына, предстанет перед судом Фото: Ольга Крыльцова

В Ноябрьске осудят местную жительницу, которая хотела спасти сына от тюрьмы и заставить потерпевшего дать ложные показания. По сообщению пресс-службы регионального следкома, все началось в ноябре 2020 года, когда сын женщины попался на грабеже.

- Молодой человек оказался в числе группы, которая ограбила и избила человека. Стремясь помочь сыну избежать наказания, ноябрянка предложила потерпевшему вознаграждение за изменение показаний на предварительном следствии, но получила отказ. Однако сдаваться женщина не собиралась. Используя шантаж и угрозы, она все-таки заставила мужчину дать ложные показания. Впоследствии потерпевший признался полиции в произошедшем, - добавили в ведомстве.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.