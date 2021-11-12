Новоуренгойка лишилась почти ста тысяч рублей, пытаясь уберечь их от мошенников Фото: Вера Зенина

В полицию Нового Уренгоя обратилась местная жительница 1965 года рождения, ставшая жертвой мошенников. По сообщению пресс-службы регионального УМВД, женщина приняла афериста за сотрудника службы безопасности банка.

- Под предлогом отмены операции по несанкционированному списанию денег, злоумышленник убедил потерпевшую перевести средства с имеющейся у нее банковской карты на указанный им счет. В результате женщина потеряла 98 тысяч рублей, - добавили в ведомстве.

Сейчас по факту случившегося возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Преступникам грозит до пяти лет лишения свободы.