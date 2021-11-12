Ямал
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия12 ноября 2021 9:30

Новоуренгойка лишилась почти ста тысяч рублей, пытаясь уберечь их от мошенников

Возбуждено уголовное дело
Марина Прохорова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Новоуренгойка лишилась почти ста тысяч рублей, пытаясь уберечь их от мошенников

Новоуренгойка лишилась почти ста тысяч рублей, пытаясь уберечь их от мошенников

Фото: Вера Зенина

В полицию Нового Уренгоя обратилась местная жительница 1965 года рождения, ставшая жертвой мошенников. По сообщению пресс-службы регионального УМВД, женщина приняла афериста за сотрудника службы безопасности банка.

- Под предлогом отмены операции по несанкционированному списанию денег, злоумышленник убедил потерпевшую перевести средства с имеющейся у нее банковской карты на указанный им счет. В результате женщина потеряла 98 тысяч рублей, - добавили в ведомстве.

Сейчас по факту случившегося возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Преступникам грозит до пяти лет лишения свободы.