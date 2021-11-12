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На трассе Надым-Салехард приступили к исследованию вечной мерзлоты. Для этого были выбраны три участка с высоким уровнем деформации земляного полотна. По сообщению пресс-службы регионального правительства, для исследования применят метод глубинной георадиолокации.

- Было решено провести анализ состояния дорог и грунтов естественного залегания, изучить их изменения и деформацию. Эти данные позволят улучшить качество строительства автомобильных дорог и искусственных сооружений в условиях вечной мерзлоты, - рассказал исполняющий обязанности директора окружной дорожной дирекции Виктор Горбунов.

Само исследование проводится с помощью радара сверхглубокого поверхностного зондирования, который позволяет изучить почву на глубине до 30 метров. Использование этого метода позволяет определять состояние вечномерзлых грунтов и выявлять сезонное и техногенное протаивание.