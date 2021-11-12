Житель Лабытнанги отправился в колонию за очередную пьяную езду Фото: Ольга Крыльцова

В Лабытнанги осудили 35-летнего местного жителя, который в очередной раз сел пьяным за руль. По сообщению пресс-службы региональной прокуратуры, первый раз мужчину задержали в декабре прошлого года, а затем - в августе.

- Установлено, что гражданин, подвергнутый в декабре прошлого года административному наказанию за езду в нетрезвом виде, выводов для себя не сделал. В августе текущего года он вновь сел за руль в состоянии опьянения. Алкотестер установил наличие абсолютного этилового спирта 0,461 мг/л, - добавили в ведомстве.

В итоге суд приговорил мужчину к восьми месяцам лишения свободы в исправительной колонии строго режима. Также он не имеет права два года заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.