В Муравленко сотрудники городского отдела полиции подделали справки о доходах Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Муравленко уличила работников городского отделения полиции в предоставлении неверных сведений о доходах. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

- Установлено, что некоторые госслужащие не указали в справках о доходах/расходах сведения об имуществе и банковских счетах, - рассказали в прокуратуре.

В связи с этим начальнику ОМВД было внесено представление об устранении нарушений закона. По результатам его рассмотрения выявленные нарушения устранены, а три виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Также напоминаем, что на подобном нарушении попались несколько сотрудников управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города.