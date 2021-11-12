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Общество12 ноября 2021 7:39

В Муравленко сотрудники городского отдела полиции подделали справки о доходах

В дело вмешалась прокуратура
Марина Прохорова
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В Муравленко сотрудники городского отдела полиции подделали справки о доходах

В Муравленко сотрудники городского отдела полиции подделали справки о доходах

Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Муравленко уличила работников городского отделения полиции в предоставлении неверных сведений о доходах. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

- Установлено, что некоторые госслужащие не указали в справках о доходах/расходах сведения об имуществе и банковских счетах, - рассказали в прокуратуре.

В связи с этим начальнику ОМВД было внесено представление об устранении нарушений закона. По результатам его рассмотрения выявленные нарушения устранены, а три виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Также напоминаем, что на подобном нарушении попались несколько сотрудников управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города.