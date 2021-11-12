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Общество12 ноября 2021 6:59

Новоуренгойские автоинспекторы оказали помощь водителям, застрявшим на загородной трассе

У них сломались транспортные средства
Марина Прохорова
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Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

Новоуренгойские автоинспекторы оказали помощь водителям, застрявшим на загородной трассе Сургут - Салехард. По сообщению региональной Госавтоинспекции, на подмогу людям пришли лейтенант полиции Константин Немых и сержант полиции Дмитрий Курдогло.

- На 696 километре патрульные заметили автомобиль «КАМАЗ» в составе полуприцепа с цистерной. Водитель автотранспорта пояснил, что произошла техническая неисправность машины, поэтому дальнейшее движение невозможно. Патрульными был найден автомобиль, который отбуксировал большегруз до места ремонта в сопровождении экипажа ДПС, - добавили в ведомстве.

В эту же смену данный экипаж помог водителю автобуса устранить неисправность в ходовой части.

В свою очередь водители поблагодарил сотрудников Госавтоинспекции за неравнодушное отношение и помощь в трудную минуту.