Ямал
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество12 ноября 2021 6:20

Глава Салехарда призвал жителей забрать домой животных из местного приюта

Сейчас там находятся более 200 собак и кошек
Марина Прохорова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Глава Салехарда призвал жителей забрать домой животных из местного приюта

Глава Салехарда призвал жителей забрать домой животных из местного приюта

Фото: Ольга Крыльцова

Глава Салехарда Алексей Титовский призвал горожан забрать из местного приюта как можно больше домашних животных или, хотя бы, взять над ними шефство. Для этого необходимо обратиться к руководству организации и закрепить за собой подопечного.

- Такая практика в приюте приветствуется. Многие волонтеры и жители нашего города охотно берут шефство над животными. Кто-то спустя время забирает собаку или кошку домой, - отметил градоначальник.

Сейчас в приюте содержится более 200 животных и каждому из них нужны внимание и забота. При этом персонал приюта всегда открыт для общения и с радостью поможет горожанам в любом вопросе.

В следующем году в учреждении планируется увеличить количество вольеров - еще на сто штук.