Глава Салехарда призвал жителей забрать домой животных из местного приюта Фото: Ольга Крыльцова

Глава Салехарда Алексей Титовский призвал горожан забрать из местного приюта как можно больше домашних животных или, хотя бы, взять над ними шефство. Для этого необходимо обратиться к руководству организации и закрепить за собой подопечного.

- Такая практика в приюте приветствуется. Многие волонтеры и жители нашего города охотно берут шефство над животными. Кто-то спустя время забирает собаку или кошку домой, - отметил градоначальник.

Сейчас в приюте содержится более 200 животных и каждому из них нужны внимание и забота. При этом персонал приюта всегда открыт для общения и с радостью поможет горожанам в любом вопросе.

В следующем году в учреждении планируется увеличить количество вольеров - еще на сто штук.