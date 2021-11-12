Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

В Лабытнанги 90 многодетных семей получили земельные участки. Об этом сообщила глава города Марина Трескова в своих соцсетях.

- Никаких аукционов, земля для индивидуального жилищного строительства предоставляется в собственность бесплатно. Так, 90 многодетных семей получили земельные наделы на территории Лабытнанги, 12 - для ведения садоводства, 7 семей - владельцы участков в Тюменской области, а 34 семьи предпочли деньги взамен земли, - отметила градоначальница.

В ближайшее время планируется предоставить еще 30 земельных участков.