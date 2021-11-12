На Ямале продолжат выдавать наборы лекарств самым уязвимым категориям граждан

На Ямале продолжат выдавать бесплатные наборы лекарств самым уязвимым категориям граждан - семьям с детьми, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, а также одиноким пожилым людям от 60 лет, для которых режим самоизоляции сейчас обязателен, при этом их родственники должны находиться за пределами региона. Об этом рассказал губернатор Дмитрий Артюхов на встрече с представителями общественных организаций и членами общественной палаты.

С просьбой продлить выдачу наборов к главе региона обратилась координатор регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Милана Зандукаева. Ответ оказался положительным.

- Мы приняли решение о выдаче наборов летом 2020 года, когда везде был дефицит лекарств. За это время удалось раздать сотни тысяч наборов - их получили больше половины жителей Ямала. Сейчас дефицита лекарств в аптеках нет и поэтому данное мероприятие подходит к концу, но в особых случаях нужно продолжать выдавать лекарства. Я недавно получил инициативу от партии «Единая Россия», они готовы вместе с волонтерами-медиками, в рамках партийного проекта, продолжать выдавать наборы людям, для которых вопрос с покупкой лекарств особенно острый, - сообщил глава региона.

Напоминаем, что выдача бесплатных наборов прекратилась 10 ноября.