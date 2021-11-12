Погода на Ямале на 12 ноября: снег весь день

Погода на Ямале на 12 ноября. Фото: Вера Зенина

В пятницу, 12 ноября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно и снег. Днем -9, ночью -10. Ветер 2-4 м/с.

Надым: пасмурно и снег. Днем -8, ночью -10. Ветер 5-8 м/с.

Ноябрьск: пасмурно и снег. Днем -13, ночью -14. Ветер 7-14 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно и снег. Днем -12, ночью -10. Ветер 7-11 м/с.

Губкинский: пасмурно и снег. Днем -12, ночью -13. Ветер 9-16 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно и снег. Днем -13, ночью -12. Ветер 5-4 м/с.

Лабытнанги: пасмурно и снег. Днем -10, ночью -11. Ветер 1-2 м/с.

Муравленко: пасмурно и снег. Днем -11, ночью -12. Ветер 10-14 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по регионам можно ниже.