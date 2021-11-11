Тюменские энергетики к осенне-зимнему периоду готовы

Аварийный запас материалов и оборудования сформирован на 100%

Такие регионы, как Тюменская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономный округа, уже начали готовиться к периоду максимальных нагрузок

Так, компания «Россети Тюмень» получила от Министерства энергетики РФ паспорт готовности к работе во время холодного периода 2021 – 2022 годов. Компанией отремонтировано более 2 200 километров линий электропередачи и 640 единиц подстанционного оборудования, расчищено от растительности более 5 800 гектаров трасс ЛЭП.

Помимо этого, аварийный запас материалов и оборудования сформирован на 100%. На финансирование технического обслуживания и ремонта электросетевых объектов в Тюменском макрорегионе ушло 3,73 миллиарда рублей.