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Общество11 ноября 2021 15:37

В Тарко-Сале на пяти улицах появится новая светодиодная гирлянда

Идут активные работы по освещению города
Марина Прохорова
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Фото: администрация Пуровского района

Фото: администрация Пуровского района

В Тарко-Сале продолжаются работы по освещению города. Так, новые светодиодные фонари появились на улицах Ленина, Геологов, Промышленной, Юбилейной и при въезде в город. По сообщению пресс-службы администрации Пуровского района, эти лампы мощнее на 40 ватт, энергоэффективные и с мягким светом, не раздражающим глаза.

- Дополнительное уличное освещение будет установлено на улицах Победы, Первая речка, Гидромеханизаторов, а также в микрорайонах Советский и Молодежный. По просьбам жителей опоры для освещения установят на детских площадках в разных микрорайонах города, - добавили в мэрии.

Кроме того, в Тарко-Сале улицы Таежная, Молодежная, Объездная, Озерная и Юбилейная украсит новая светодиодная гирлянда.