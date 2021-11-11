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Здоровье11 ноября 2021 15:14

В гинекологическом отделении Ноябрьского перинатального центра приостановили оказание плановой помощи

Это связано со сложной эпидобстановкой
Марина Прохорова
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Фото: Ноябрьская ЦГБ

Фото: Ноябрьская ЦГБ

В перинатальном центре Ноябрьске временно приостановили оказание плановой помощи в гинекологическом отделении. Информация об этом появилась на официальной странице медучреждения в Instagram.

«Уважаемые женщины! В связи с неблагоприятной физической обстановкой временно приостановлено оказание плановой помощи в гинекологическом отделении №1», - гласит сообщение.

При этом консультативно-диагностическое отделение работает в штатном режиме. Горожанки могут приходить на прием в назначенное время.