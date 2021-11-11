В гинекологическом отделении Ноябрьского перинатального центра приостановили оказание плановой помощи

Фото: Ноябрьская ЦГБ

В перинатальном центре Ноябрьске временно приостановили оказание плановой помощи в гинекологическом отделении. Информация об этом появилась на официальной странице медучреждения в Instagram.

«Уважаемые женщины! В связи с неблагоприятной физической обстановкой временно приостановлено оказание плановой помощи в гинекологическом отделении №1», - гласит сообщение.

При этом консультативно-диагностическое отделение работает в штатном режиме. Горожанки могут приходить на прием в назначенное время.