Фото: администрация Губкинского

В Губкинском появится новый реабилитационный центр для детей. Об этом сообщила директор благотворительного фонда «Дорогами добра с Ямала» Виталия Тимохина на Совете общественных и религиозных организаций при главе города.

- Мы пригласили на работу специалистов: логопедов, психологов, клинических психологов, дефектологов, специалистов ЛФК, массажистов и педагогов начальных классов. В данный момент решается вопрос с помещением, - рассказала общественница.

Отметим, что фонд известен в городе своими добрыми делами. Так, благодаря выигранному президентскому гранту в Губкинском появились два зеленых контейнера для сбора одежды, которую волонтеры передают нуждающимся людям и отправляют в другие регионы малоимущим семьям. Они находятся в ТЦ «Меркурий» и у здания фонда.