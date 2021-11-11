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Происшествия11 ноября 2021 13:42

Житель Салехарда, едва не убивший соперника на любовном фронте, предстанет перед судом

Мужчину грозит серьезный срок
Марина Прохорова
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Житель Салехарда, едва не убивший мужчину из-за ревности, предстанет перед судом

Житель Салехарда, едва не убивший мужчину из-за ревности, предстанет перед судом

Фото: Ольга Крыльцова

В Салехарде осудят 28-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство. Как рассказали в пресс-службе регионального следкома, происшествие случилось 11 сентября около 5:00 утра во дворе дома по улице Патрикеева.

- Установлено, что обвиняемый нанес не менее четырех ударов ножом местному жителю. Причиной этого стала банальная ревность. В итоге раненный сумел скрыться, а своевременно оказанная медицинская помощь спасла его жизнь, - добавили в ведомстве.

Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для дальнейшего рассмотрения. Северянину грозит до 11 лет и 6 месяцев лишения свободы.