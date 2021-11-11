В Ноябрьская транспортная компания оставила сотрудников без зарплаты за два месяца Фото: Вера Зенина

Ноябрьская прокуратура добилась выплаты зарплаты сотрудникам ООО «Трансгаз». Компания задолжала работникам более 13 5 миллионов рублей, сообщает «Нур 24».

- Установлено, что ста работникам предприятия не выплачена заработная плата за август - сентябрь текущего года в размере более 13,5 миллионов рублей, - рассказали подробности в региональной прокуратуре.

В связи с этим генеральному директору организации было внесено представление, а в отношении юридического лица возбудили дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права).

На данный момент долг перед работниками предприятия полностью погашен.