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Общество11 ноября 2021 13:02

В Ноябрьская транспортная компания оставила сотрудников без зарплаты за два месяца

В дело вмешалась прокуратура
Марина Прохорова
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В Ноябрьская транспортная компания оставила сотрудников без зарплаты за два месяца

В Ноябрьская транспортная компания оставила сотрудников без зарплаты за два месяца

Фото: Вера Зенина

Ноябрьская прокуратура добилась выплаты зарплаты сотрудникам ООО «Трансгаз». Компания задолжала работникам более 13 5 миллионов рублей, сообщает «Нур 24».

- Установлено, что ста работникам предприятия не выплачена заработная плата за август - сентябрь текущего года в размере более 13,5 миллионов рублей, - рассказали подробности в региональной прокуратуре.

В связи с этим генеральному директору организации было внесено представление, а в отношении юридического лица возбудили дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права).

На данный момент долг перед работниками предприятия полностью погашен.