Коронавирус на Ямале, последние новости на 11 ноября 2021 года: скончались два человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По сообщению регионального Роспотребнадзора, на сегодняшний день количество умерших от COVID-19 увеличилось на двух человек. Всего с начала пандемии скончались 794 северянина.

Также напоминаем, что в регионе зарегистрирован 151 новый случай заболевания. На данный момент 914 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 144 из них - в тяжелом состоянии, 27 - находятся на ИВЛ.

За последние сутки в России выявлено 40 759 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 3 494 (8,6%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 8 952 472 случая в 85 регионах. Излечились от коронавируса 33 156 человек, с начала пандемии - 7 687 317. Также за сутки зафиксировано 1 237 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончался 251 691 человек.